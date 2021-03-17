Брянские водители задолжали по транспортному налогу 382 млн рублей

В прошлом году брянцы заплатили 1,13 миллиарда рублей по транспортному налогу. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Жителя Брянской области задолжали по транспортному налогу 381,7 миллиона рублей. Эта сумма уменьшилась на 25 миллионов рублей по сравнению с прошлым годом, сообщают в пресс-службе Брянской облдумы.

Большую часть долга имеют граждане. На данный момент это 78 тысяч человек. Судебным приставам не могут быстро найти такое количество должников.

- Для борьбы с ними проводятся совместные рейды и акции с участием налоговиков, судебных приставов, представителей других служб, - говорят в пресс-службе облдумы.

В прошлом году брянцы заплатили 1,13 миллиарда рублей по транспортному налогу. Это на 130 миллионов рублей больше, чем год назад.

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