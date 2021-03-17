Благосклонность Фемиды – для топливных воров

Криминальная врезка в трубопровод. Оперативная съемка.

В 2018-м об этом преступлении писали практически все брянские СМИ: региональное управление ФСБ задержало сразу 12 участников преступной группы, занимавшейся хищениями дизельного топлива из магистрального нефтепродуктопровода в Карачевском районе. В 2021-м история получила неожиданное продолжение в суде Новгородской области, проявившем чудеса гуманизма.

Причуды правосудия

Студень, Бабка, Питон… Смешно звучат только клички участников преступной группы, осужденной за хищение 350 тонн дизельного топлива через криминальную врезку в трубопровод. Все остальное было серьезно, в том числе и конспирация с условными именами, кодовыми фразами, автомобилями, оформленными на подставных лиц. И оборудование, маскирующее резкое падение давления в трубе. И стоимость похищенного – больше 17 миллионов рублей. Приговор – что нечасто случается в сфере топливных преступлений – тоже оказался весомым: от 4 до 7 лет колонии общего режима со штрафами от 500 до 800 тысяч рублей.

Однако покрыться архивной пылью уголовному делу не позволили причуды Фемиды. На днях другой суд – Валдайского района Новгородской области, где отбывает наказание один из осужденных, постановил условно-досрочно отпустить его на свободу. Несмотря на тяжесть преступления, совершенного в составе организованной преступной группы, в особо крупном размере. Мол, примерно себя ведет и даже награжден почетной грамотой за участие в шахматном турнире. Возражения прокурора, что примерное поведение – не заслуга, а обязанность, и что осужденный не возмещал ущерб, приняты не были. Как же не возмещал, если добровольно перечислил целых… 500 рублей! В пересчете – аж 0,1% от того, что должен государству. Меж тем, примеров, когда будущие чемпионы мира по шахматам и другие не менее уважаемые граждане, отпущенные условно на свободу, возвращаются к преступному промыслу, – вагон и маленькая тележка.

За страницами приговоров

Топливные преступления – вообще бич российской судебной системы. Как правило, это всегда групповой высокотехнологичный криминал: для подобных краж необходимы сложные технические решения, которые одному человеку не по силам, да зачастую и не по средствам. Сверлят трубы, чтобы организовать врезку, копают траншеи, бурят тоннели под автодорогами для прокладки многокилометровых шлангов, получая в итоге сверхприбыли. Эксперты говорят, что по доходности преступный бизнес на трубе уже давно сопоставим с оборотами от продажи наркотиков, торговли оружием и проституции. За последние три года по стране было зарегистрировано около 600 криминальных врезок в магистральные трубопроводы. Однако, как отмечают судебные эксперты, вероятность сесть на скамью подсудимых для топливных воров – всего лишь порядка 3% от числа преступлений на трубе. А если дело и доходит до суда, они нередко получают сроки, как за украденный мешок картошки, – условные, либо вообще отделываются штрафом.

Понятно, что там, где большие деньги, рядом всегда коррупция. Все чаще силовикам попадаются те, кто призван бороться с ворами. В октябре прошлого года в Ленинградской области задержали начальника отдела управления экономической безопасности ГУ МВД и его подчиненного, курирующих топливно-энергетический комплекс, по подозрению в сговоре с нефтеврезчиками.

Казалось бы, в карачевском деле все вышло по закону и по совести. Причем эффект от реальных наказаний очевиден: если пару лет назад на территории Брянской области было зафиксировано 5 криминальных врезок в трубопроводы, то год спустя – уже только одна, а в 2020-м – и вовсе ни одной. По всей строгости закона осудили одних – другим неповадно. Но вот, оказывается, бывают и такие прецеденты: даже если дырявил трубу и воровал миллионы, то Фемиде гораздо важнее, как играешь в шахматы!

«Самый гуманный суд в мире», видимо, не слышал новостей из другого новгородского района – Пестовского, где в минувшем декабре лопнул криминальный отвод от трубопровода, организованный такими же нефтеворами: в километре от населенного пункта вылилось 9,5 кубометра нефтепродуктов – это примерно как 10 бочек из-под кваса. Уже подсчитано, что природе нанесен ущерб в 17 миллионов рублей. И пока неясно, не прибегут ли в соседнюю реку весенние ручьи, прихватив с собой то, что не удалось собрать и вывезти. В Брянской области ситуация аналогичная – деревня Алымова тоже на расстоянии километра от места криминальной врезки, и только чудо позволило избежать беды – по статистике, по вине топливных воров происходят две трети разливов нефти и нефтепродуктов.

Догоним и перегоним?

«Воровство сырья в стране становится крупным бизнесом, связанным с криминалом и коррупцией. В день государство теряет из-за криминальных врезок в трубопроводы в среднем 200 тысяч баррелей нефти, то есть 10% от общей добычи. За последние 10 лет потери отрасли составили 41,9 миллиарда долларов». Эта цитата не о России – о Нигерии, занимающей первое место в мире по топливным преступлениям. Но мы стремительно приближаемся к Западной Африке: у нас ущерб от хищений из трубопроводов превышает миллиарды рублей.

Правоохранители ловят мелкую рыбешку, суды их отпускают, а «уважаемые люди» остаются в тени. В условиях, когда государство попустительствует криминалу, руководство берут в свои руки другие структуры, которые заменяют закон своими понятиями. Как случилось в Мексике, где монополистами топливного криминала стали богатые наркокартели, которые диктуют властям правила игры. У наркобаронов достаточно средств для привлечения к врезкам высококвалифицированных специалистов, закупки дорогостоящего оборудования, финансирования «крыш». И если в ближайшее время в России не будет сформирована единая, последовательная и серьезная концепция борьбы с нефтеврезчиками, на смену преступникам из Карачевского района придут сиятельные доны.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».