Брянское отделение Сбербанка подвело итоги 2020 года

Фото: ПАО Сбербанк.

Остаток привлеченных средств юридических лиц составил на начало текущего года 16,9 млрд рублей, увеличившись за год на 24%. Объем кредитов юрлиц составил 34 млрд, физлиц – 46 млрд.

Поддержка компаний, пострадавших от пандемии коронавируса

За год Брянское отделение реструктурировало кредитных договоров на общую сумму более 1,5 млрд рублей.

По госпрограмме кредитования под 2% выдало кредитов почти на 1,3 млрд рублей, под 0% – на 158 млн рублей (указанные программы действовали в прошлом году).

Поддержка населения

В период пандемии большинство офисов банка работало в обычном режиме. Это позволило избежать очередей.

Предпринимаются необходимые меры по противодействию распространения вируса, соблюдаются санитарные нормы.

В планах – открытие в офисах общественных центров. Их цель – помогать разбираться в продуктах банка и выбирать наиболее подходящий для каждого клиента, делиться советами, как правильно рассчитать доходы и расходы, как не попасться на уловки мошенников.

С 1 марта за визит в банк клиентам доступны: всего за 1 рубль – 45 дней подписки «Оптимум» в онлайнкинотеатре Оkko; 50% скидки на 3 месяца при подключении к сети СберМобайл на тарифе Стартовый +.

Сотрудники офиса расскажут, как воспользоваться этими предложениями (действуют по 31.05.2021 г.).

Также в офисах банка можно отправить и получить посылку (услуга от компании СберЛогистика). Постаматы (в ряде офисов) работают в режиме 24/7.

С 1 марта клиенты, оформившие заказ на сайте «Читайгород», смогут получить посылку в пунктах выдачи заказов и постаматах в отделениях Сбера. Акция продлится до 31 марта.

Кредитные каникулы для физлиц

В соответствии с Федеральным законом № 106ФЗ (с 3.04.2020 г.), клиентам, чей официальный доход существенно снизился по сравнению со средним доходом в 2019 году, Брянское отделение предоставило кредитные каникулы.

Кредитными каникулами воспользовались около 200 клиентов с общей суммой кредитов 80 млн рублей.

Кроме того, банк предложил клиентам собственные программы реструктуризации. Ими воспользовались более 1000 клиентов, общая сумма кредитов – 629 млн рублей.

Ипотека

В 2020 году Брянское отделение выдало более 1800 кредитов на покупку квартир в новостройках и более 4600 – на вторичное жилье. Значительная доля сделок оформлена с использованием сервиса электронной регистрации.

До 1.07.2021 г. продлена программа льготной ипотеки с господдержкой (при покупке квартиры в новостройке). Подробнее онлайн на DomClick.ru.

Транспорт, здравоохранение и образование

На «Цифровом дне» органам власти были презентованы цифровые продукты банка и экосистемы Сбера.

Реализован проект – Social ID. Благодаря ему более 35 тысяч жителей города и области, имеющих право на льготы, используют банковские карты в качестве транспортного проездного.

Благодаря реализации транспортного проекта 650 автобусов и троллейбусов оборудованы платежными терминалами.

Безналичные платежи теперь возможны и в МФЦ – терминалами оснащены 143 окна центров.

Уникальными стали проекты для сферы здравоохранения. «Модель детекции патологии легких» выявляет степень поражения органов дыхания. А проект «Помощь врачу в постановке диагноза» реализован Брянским отделением и Лабораторией искусственного интеллекта Сбера совместно с Медицинским информационноаналитическим центром Брянской области.

В его основе – модель анализа больших данных. После занесения в нее жалоб пациента врач может узнать мнение искусственного интеллекта по поводу диагноза.

В сфере образования – Кампусный проект. Брянский государственный инженернотехнологический университет получил систему контроля учета доступа для обеспечения безопасного пребывания в учебных корпусах.

Кроме того, в целях создания среды, в которой школьники смогут учиться с удовольствием, банк предлагает к внедрению платформу СберКласс. Это технологичное решение освобождает учителей от рутины, позволяя уделять время развитию учеников.

Новинки экосистемы Сбера, которые появились в 2020 году

В первую очередь, это подписка СберПрайм. Она открывает доступ к целому набору сервисов, которые потребитель сможет получить бесплатно или со скидкой.

Среди других новинок – подписка на переводы и платежи, покупка автомобиля онлайн в сервисе СберАвто, удобный поиск работы с сервисом Работа.ру, быстрый доступ к музыке в сервисе СберЗвук, оформление самозанятых в сервисе «Свое дело», платежный сервис SberPay, виртуальные ассистенты семейства Салют.

Функционал Сбербанк Онлайн расширился: можно оформить полисы ОСАГО и КАСКО, узнать свой кредитный потенциал.

Компании экосистемы, наиболее популярные в регионе

Сбербанк выстраивает экосистему, в рамках которой представлены и нефинансовые сервисы, все больше становясь технологичной компанией. Экосистема банка получила название Сбер.

Среди наиболее популярных сервисов:

DeliveryClub – доставка блюд из ресторанов.

СберМаркет – доставка продуктов из гипермаркетов «Линия», «Лента», «METРO».

Okko – онлайнкинотеатр (60000 фильмов, мультфильмов и сериалов).

СберМобайл – виртуальный оператор сотовой связи. Для оплаты услуг можно использовать бонусы СберСпасибо.

СберЗдоровье – медицинская платформа для связи онлайн с врачами. Количество пользователей увеличивалось в среднем на 10% за месяц.

СберЛогистика – доставка заказов частных клиентов и бизнеса.

Социальная ответственность

Брянское отделение обучает население финансовой грамотности, выступает партнером спортивных мероприятий, помогает больницам, благотворительным фондам, учреждениям, где проживают дети, оставшиеся без попечения родителей, объединениям людей с ограниченными возможностями, кадетским школам, приютам.

Подробная информация об указанных в тексте продуктах и сервисах банка, компаний экосистемы и условиях их предоставления – на сайтах: https://www.sberbank.ru, https://www.sber.ru, https://domclick.ru.

ПАО Сбербанк. Ген. лиц. Банка России № 1481 от 11.08.2015.Реклама