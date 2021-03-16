Жителя Брянска осудят за убийство знакомой, мумию которой нашли на помойке

После ссоры мужчина несколько раз ударил приятельницу ножом в шею и живот. Фото: СУ СК РФ по Брянской области

В Брянске завершили расследование уголовного дела на ранее не судимого 64-летнего местного жителя. Его обвиняют в убийстве знакомой, мумифицированное тело которой нашли у мусорных контейнеров в Бежицком районе.

Напомним, в середине декабря 2020 года в Брянске на помойке обнаружили тело женщины. Следователи установили, что это 44-летняя местная жительница. В середине октября она выпивала в квартире своего знакомого. После ссоры мужчина несколько раз ударил приятельницу ножом в шею и живот.

От ран потерпевшая скончалась на месте происшествия. В течение двух месяцев мужчина хранил ее тело в квартире. В ночь с 14 на 15 декабря он совместно со знакомым завернул труп в полиэтилен и вынес на контейнерную площадку недалеко от своего дома.

Уголовное дело рассмотрит Бежицкий районный суд города Брянска, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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