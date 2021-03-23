С 24 марта брянцам, въезжающим в Украину, потребуется отрицательный тест на ковид и страховка

Нововведения связаны со значительным распространением ковид-19 в Украине. Фото: Олег ЗОЛОТО

Со среды, 24 марта, брянцам для въезда на территорию Украины потребуется отрицательный тест на ковид и специальный страховой полис. О введении карантина и усилении противоэпидемиологических мер сообщили в пресс-службе регионального Пограничного управления ФСБ России.

Тест на коронавирус въезжающие в Украину – иностранцы, а также лица без гражданства – должны сделать не более как за 72 часа до пересечения границы.

Что касается страхового полиса, то он должен быть выдан зарегистрированной в Украине страховой компанией либо иностранной, имеющей здесь представительство или договорные отношения со страховой компанией-партнером (так называемый ассистанс – Ред.).

– В случае заболевания страховая компания покроет расходы, связанные с лечением ковид-19, обсервацией, – поясняют в пресс-службе. – Полис должен быть действительным на протяжении всего пребывания в Украине.

Нововведения связаны со значительным распространением коронавирусной инфекции. А соответствующий документ подписал Кабинет Министров Украины.

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