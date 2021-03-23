Паводок-2021: в Брянской области поручили проверить гидросооружения

Последние семь лет на Брянщине паводки характеризовались минимальным уровнем воды в реках. Фото: Елена РАКОВА

В преддверии возможного паводка в Брянской области проверят состояние гидротехнических сооружений. Соответствующее поручение дал губернатор Александр Богомаз на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, которое прошло в облправительстве 22 марта.

Последние семь лет в регионе паводки характеризовались минимальным уровнем воды в реках. Однако нынешняя зима была снежной, потому риск так называемой «большой воды» существует.

- Важно уделить внимание состоянию гидротехнических сооружений, - подчеркнул на заседании губернатор. - Главы администраций должны организовать мониторинг их технического состояния.

В свою очередь, о проводимой работе доложил начальник управления гражданской обороны и защиты населения брянского главка МЧС Сергей Глушенков. Он напомнил, что в регионе сформировали комплексные оперативные группы. В них состав вошли представители ГУ, администраций районов, полицейские, психологи. Их обеспечили транспортом, связью, плавательными средствами, необходимым снаряжением и оборудованием.

- Специалисты ведут мониторинг динамики уровней рек в круглосуточном режиме, - подчеркнул представитель чрезвычайного ведомства. - В том числе задействуют авиаразведку беспилотной авиацией.

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