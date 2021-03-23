В Брянске задержали троих межрегиональных экстремистов

В Брянске задержали троих жителей города по подозрению в организации деятельности экстремистской организации. Фото: пресс-служба СУ СК России по Брянской области.

В Брянске задержали троих жителей города по подозрению в организации деятельности экстремистской организации. Следователи предварительно установили, что задержанные с 16 августа 2019 года участвовали в межрегиональном общественном объединении, признанном экстремистским и запрещенном на территории РФ. Задержанные граждане отвечали за его деятельность в Брянске.

В арендованном помещении города они проводили собрания. На них обсуждали вопросы, связанные с захватом власти на территории Российской Федерации, нелегитимности силовых структур и ведомств, вовлекали в объединение новых участников, выдавая за денежное вознаграждение вкладыши, подтверждающие принадлежность к гражданству СССР.

Преступление выявили сотрудники ЦПЭ УМВД России по Брянской области совместно с оперативными сотрудниками УФСБ России по Брянской области.

- Сейчас двое подозреваемых задержаны, у третьего взяли обязательство о явке, - сообщают в СУ СК России по Брянской области. – На местах их проживания провели обыски. Изъяли предметы и документы, имеющие значение для предварительного следствия. Следователи решают вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

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