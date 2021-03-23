Прокуратура проводит проверку после массовых увольнений на масочном брянском заводе

Прокуратура проводит проверку организации корпоративного транспорта на заводе масок в брянском городе Почеп. Об этом со ссылкой на и.о. старшего помощника прокурора области Ольгу Седневу сообщает издание «Брянские известия».

Проверку инициировали еще две недели назад. Она пока не завершена. А потому об ее итогах говорить рано. Ведомство проверит, на законных ли основаниях руководство завода прекратило подвоз работников.

Напомним, скандал на заводе «Эндофарм» разгорелся после отмены корпоративного транспорта с 1 марта. Решение об этом приняло руководство. Дело в том, что спрос на защитные маски упал, а потому предприятие начало переход с круглосуточного на сокращенный режим работы. В итоге многие сотрудники не смогли своевременно добираться до рабочих мест, и были вынуждены уволиться по собственному желанию.

На самом заводе «Комсомольской правде» в Брянске» заявили, что организовать корпоративный транспорт - это была личная инициатива руководства в условиях максимальной производственной мощности:

- В трудовом договоре это не прописано. Для тех, у кого отсутствует личный транспорт, теперь пустят коммерческие рейсы до места работы и обратно. Об этом договорились с частными перевозчиками. Пятеро предпринимателей уже согласились.

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