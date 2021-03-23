Коронавирус в Брянской области, последние новости на 23 марта 2021 года

Больше всего заболевших за сутки выявили в Брянске - 36. Фото: Анна ЛЕВКИНА

В Брянской области на час ночи 23 марта 2021 года новые случаи коронавируса выявили в 15 городах и районах. Больше всего заболевших выявили в Брянске. Здесь за минувший день подтвердили 36 случаев коронавируса. В Брянском, Трубчевском районах и в Новозыбкове ковидом заболели по шесть человек.

За сутки в регионе не зафиксировали новых смерти от коронавируса. Всех жертв инфекции на Брянщине по-прежнему 279.

Прирост заболеваемости составил 88 случаев. С болезнью справились еще 76 пациентов. Суммарное число заболевших достигло 34807, выздоровевших – 34029.

За 24 часа в брянских государственных лабораториях выполнили 419 тестов на инфекцию. А общее число исследований превысило 487 тысяч.

Первая тройка городов, с наибольшим числом инфицированных выглядит следующим образом: Брянск, Брянский район, Дятьковский район. Всех заболевших там 12949, 4238 и 1452 соответственно.

В регионе прививку от коронавируса сделали 60 743 жителя. На днях обещали завезти две тысячи доз вакцины «Спутник V» в пятидозовой фасовке. Вакцинацию населения проводят в 33 медицинских организациях. Всего для этих целей подготовили 64 пункта.

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