В Брянске дорогу на улице Речной отремонтирует подрядчик за свой счет

В Володарском районе Брянска на улице Речной подрядчик отремонтирует дорогу за свой счет. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Володарском районе Брянска на улице Речной подрядчик отремонтирует дорогу за свой счет. Дорожное полотно еще находится на пятилетней гарантии, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Еще раньше комиссия установила, что площадь дефектов, проявившихся за зиму составила 2,5 тысячи квадратных метров. Это равно 30 процентам от общей площади ремонта.

Жители Брянска в соцсетях неоднократно жаловались на выбоины по улице Речной. Водители вынуждены проезжать участок транспортной магистрали на очень низкой скорости. Из-за этого на Речной постоянно образовываются большие пробки.

Дорожники уже «залатали» ямы на проблемном участке дороги. Масштабный ремонт проведут позже.

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