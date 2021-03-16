Брянские танцоры вышли в финал первенства ЦФО

Брянские юные танцоры Святослав Соломенников и Анна Авдеева вышли в финал первенства ЦФО по танцевальному спорту в Рязани. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Брянские юные танцоры Святослав Соломенников и Анна Авдеева вышли в финал первенства ЦФО по танцевальному спорту в Рязани. Соревнования прошли в начале марта.

Святослав и Анна представляли Брянскую область в многоборье европейской и латиноамериканской программах. За два дня выступлений они 65 раз выходили сражаться на паркет.

Они занимаются в ансамбле бального танца «Фантазия» Брянского областного методического центра «Народное творчество». Руководят коллективом Светлана и Виктор Фанасютины.

В своей возрастной группе одержала победу еще одна пара брянских танцоров - Никита Жариков и Александра Львутина. Они стали чемпионами ЦФО 2021 года.

Ребятам предстоит выступать на первенстве и чемпионате России, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».