Брянских детей с диабетом переведут на отечественный инсулин в стационарах

Встреча в областном правительстве состоялась 12 марта. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Брянских детей, страдающих сахарным диабетом, переведут на инсулин отечественного производства в условиях стационара. Такое решение приняли после того, как родители встретились с представителями фармкомпании. Встреча состоялась во вторник, 16 марта.

В стационаре будут наблюдать за ребенком при приеме нового препарата, сообщает "Брянская губерния".

Напомним, до этого несколько десятков родителей детей-диабетиков пришли на встречу с областными чиновниками в здание правительства. Они выступили против перевода маленьких пациентов на российский инсулин взамен импортного.

В правительство пригласили врачей-эндокринологов. Они попытались объяснить родителям, что разницы между препаратами нет.

- Сейчас в России у эндокринологов более 30 видов препаратов инсулина, - сказала брянский врач-эндокринолог Галина Оглоблина. - Этот перечень постоянно пополняется. Мы каждый год получаем новые препараты. Любой новый инсулин проходит испытания, и мы получаем заключения от нашего ведущего центра эндокринологии. Подчеркну, что никто не выпускает в практику препарат не прошедший клинические испытания или не имеющий разрешений на его использование. Конечно, решение о назначении конкретного препарата принимает лечащий врач, исходя из анамнеза каждого пациента.

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