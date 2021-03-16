Коронавирус в Брянской области, последние новости на 16 марта 2021 года

На Брянщине 53103 человека привились от коронавирусной инфекции. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянской области на час ночи 16 марта 2021 года у 34213 человек подтвердили коронавирус, вылечились 33424 жителя области, умерли 268 пациентов. За минувшие сутки заболели 87 жителей региона, выздоровели 64 пациента. От ковида скончался еще один человек. За прошедший день выполнили 530 тестов на инфекцию. Общее число исследований за все время превысило 478 тысяч.

Больше всего новых заболевших выявили в Брянске. Здесь за минувший день подтвердили 35 случаев коронавируса. В Брянском районе ковидом заболели еще 8 человек, в Почепском районе – 6, в Карачевском районе – 5. Всего опасную инфекцию за прошедший день обнаружили в 22 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

На Брянщине 53103 человека привились от коронавирусной инфекции. Всего в регион поступило 65072 доз вакцины «Спутник V». От ковида вакцинируют в 33 брянских медучреждениях. Для этих целей используют 63 прививочных кабинета. Ежедневно в каждом выполняют в среднем 85 прививок. В области наладили работу выездных прививочных бригад. Те выезжают в трудовые коллективы и социальные учреждения стационарного типа. Для этих целей задействуют мобильный ФАП.

В Брянске задержали восемь нарушителей масочного режима. Каждому из них выписали административные протоколы. Межведомственные рейды прошли с 9 по 12 марта. Комиссия обследовала магазины, кафе, салоны красоты, торговые центры. Всего обошли 127 объектов.

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