Всего опасную инфекцию за прошедший день обнаружили в 22 муниципалитетах Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 15 марта 2021 года. За минувшие сутки заболели 87 жителей региона, выздоровели 64 пациента. От ковида скончался еще один человек. В целом с начала пандемии у 34213 человек подтвердили коронавирус, вылечились 33424 жителя области, умерли 268 пациентов. За сутки выполнили 530 тестов на инфекцию. Общее число исследований за все время превысило 478 тысяч.

Больше всего новых заболевших выявили в Брянске. Здесь за минувший день подтвердили 35 случаев коронавируса. В Брянском районе ковидом заболели еще 8 человек, в Почепском районе – 6, в Карачевском районе – 5. Всего опасную инфекцию за прошедший день обнаружили в 22 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 15 марта 2021 года:

— Брянск – 12723 (+35)

— Брянский район – 4204 (+8)

— Дятьковский район – 1438 (+2)

— Карачевский район – 1124 (+5)

— Клинцы – 977 (+2)

— Стародубский район – 916 (+3)

— Трубчевский район – 858 (+2)

— Комаричский район – 832

— Новозыбков – 822 (+4)

— Жуковский район – 766 (+2)

— Выгоничский район – 746 (+1)

— Навлинский район – 747 (+1)

— Брасовский район – 738

— Климовский район – 629 (+1)

— Унечский район – 625 (+1)

— Фокино – 597

— Мглинский район – 547 (+3)

— Почепский район – 519 (+6)

— Погарский район – 498 (+1)

— Сельцо – 481 (+3)

— Дубровский район – 471 (+1)

— Клинцовский район – 433 (+2)

— Суземский район – 409

— Злынковский район – 388 (+2)

— Клетнянский район – 350

— Гордеевский район – 340 (+1)

— Суражский район – 300

— Красногорский район – 246

— Севский район – 234

— Жирятинский район – 119 (+1)

— Рогнединский район – 72

— Иногородние – 64.

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