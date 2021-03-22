Брянская область заняла 57 место национального экологического рейтинга

Фото с сайта greenpatrol.ru.

Брянская область заняла 57 место в национальном экологическом рейтинге по итогам зимы 2020-2021 года. Его опубликовала общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» в понедельник, 22 марта.

Сводный экологический индекс региона в отчетный период оказался равен 58/42.

Экспертная группа оценивала субъекты по трем критериям: экосфера (природоохранный индекс), техносфера (промышленно-экологический индекс) и социум (социально экологический индекс). Показатели Брянской области составили: 47/53, 42/58 и 74/26 соответственно.

Годом ранее регион находился на 61-й строчке аналогичного рейтинга с индексом 53/47.

Национальный экологический рейтинг рассчитывают на основе информации СМИ, органов власти и обращений граждан. Всего в рейтинге - 85 позиций.

По итогам нынешней зимы первые строчки экорейтинга занимают: Тамбовская область, Белгородская область, Республика Алтай, Курская область, Алтайский край, Москва, Чувашская Республика, Калужская область, Санкт-Петербург, Чукотский автономный округ. А в хвосте находятся Красноярский край, Омская и Иркутская области.

- Модель рейтинга разработана на основе концептуальной схемы возникновения ноосферы, предложенной Владимировом Вернадским, - добавляют организаторы проекта.

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