В брянской семье Елмурадовых родился седьмой ребенок

В брянской семье Елмурадовых, проживающей в Бежицком районе, на свет появился седьмой ребенок. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В брянской семье Елмурадовых, проживающей в Бежицком районе, на свет появился седьмой ребенок. Счастливых родителей Ирину и Юрия с рождением дочери Алины поздравили в районном ЗАГСе.

Им вручили свидетельство о рождении, приветственное письмо, цветы, подарок и сладкий сувенир, сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.

- Примите искренние поздравления с замечательным событием в вашей жизни - рождением седьмого малыша, - говорится в официальном поздравлении. - Пусть ваш ребенок растет здоровым, радует своей теплотой и искренней улыбкой, а в скором времени и первыми успехами.

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