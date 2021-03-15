В Брянской области от ковида привились 53103 человека

Всего в Брянскую область поступило 65072 доз вакцины «Спутник V».
Фото: Олег ЗОЛОТО
53103 человека привились от коронавирусной инфекции в Брянской области. Обновленные статистические данные о ковид-вакцинации обнародовали на заседании оперативного штаба 12 марта.
Всего в регион поступило 65072 доз вакцины «Спутник V», уточняют в областном правительстве.
От ковида вакцинируют в 33 брянских медучреждениях. Для этих целей используют 63 прививочных кабинета. Ежедневно в каждом выполняют в среднем 85 прививок.
- От коронавируса вакцинируют медиков, педагогов, сотрудников соцучреждений и транспорта, МФЦ, а также лиц, страдающих ожирением и сахарным диабетом, пациентов с сердечно-сосудистыми и бронхолегочными заболеваниями, - подчеркивает заместитель губернатора Владимир Оборотов.
В регионе наладили работу выездных прививочных бригад. Те выезжают в трудовые коллективы и социальные учреждения стационарного типа. Для этих целей задействуют мобильный ФАП.
Напомним, вакцинация бесплатная. Записаться на укол можно несколькими способами: в прививочных кабинетах, через Госуслуги, участковых терапевтов и по телефону горячей линии «122».
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