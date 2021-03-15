В Брянской области от ковида привились 53103 человека

Всего в Брянскую область поступило 65072 доз вакцины «Спутник V». Фото: Олег ЗОЛОТО

53103 человека привились от коронавирусной инфекции в Брянской области. Обновленные статистические данные о ковид-вакцинации обнародовали на заседании оперативного штаба 12 марта.

Всего в регион поступило 65072 доз вакцины «Спутник V», уточняют в областном правительстве.

От ковида вакцинируют в 33 брянских медучреждениях. Для этих целей используют 63 прививочных кабинета. Ежедневно в каждом выполняют в среднем 85 прививок.

- От коронавируса вакцинируют медиков, педагогов, сотрудников соцучреждений и транспорта, МФЦ, а также лиц, страдающих ожирением и сахарным диабетом, пациентов с сердечно-сосудистыми и бронхолегочными заболеваниями, - подчеркивает заместитель губернатора Владимир Оборотов.

В регионе наладили работу выездных прививочных бригад. Те выезжают в трудовые коллективы и социальные учреждения стационарного типа. Для этих целей задействуют мобильный ФАП.

Напомним, вакцинация бесплатная. Записаться на укол можно несколькими способами: в прививочных кабинетах, через Госуслуги, участковых терапевтов и по телефону горячей линии «122».

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