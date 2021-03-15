О незаконном вырубке леса в брянских Клинцах расскажут президенту

Фото: vk.com, страница Алины Коленченко.

Защитники городской среды из брянского города Клинцы намерены уведомить президента РФ Владимира Путина о ситуации с вырубкой паркового леса у стадиона "Труд". Они подготовили петицию и активно собирают подписи.

В документе клинчане просят о трех вещах. Во-первых, обратить внимание СМИ на намерение местных властей лишить парковый лес статуса памятника природы. И не допустить уменьшения его фактических границ. Это позволит сохранить достопримечательное место города. Во-вторых, выявить виновных в незаконной вырубке и привлечь их к ответственности. В-третьих, произвести компенсационную высадку на поврежденной участке леса. Причем породный состав деревьев не должен отличаться от срубленных.

Напомним, лес у стадиона "Труд" в Клинцах срубили конце декабря. Место потребовалось для строительства детского спортивного центра. Ему собирались присвоить имя местного спортсмена и тренера Семена Аркадьевича Голубева. Всего на участке успели уничтожить 21 дерево. А собирались 56! Однако выяснилось, что работы провели с нарушениями. В ситуации разбиралась прокуратура.

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