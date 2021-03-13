Авиарейс из Брянска в Краснодар задержали из-за поломки борта

Фото: vk.com, "Международный аэропорт "Брянск" (не официальная группа)".

В международном аэропорту «Брянск» задержали авиарейс в Краснодар в пятницу, 12 марта. По неофициальным данным, это было связано с неисправностью самолета. Такая информация появилась в сетевой группе летной гавани.

Авиаперевозчик был вынужден направить в Брянск резервный борт.

Судя по онлайн-табло «Азимута», рейс выполнили. Время вылета составило 23.00, а прибытия – 01.00.

Представители международного аэропорта «Брянск» отмечают, что самолет, который не смог выполнить рейс в Краснодар, 12 марта прилетел из Сочи.

Вот что пишут пассажиры того авиарейса в комментариях:

«Я сегодня летел на этом самолете. Как-то трясло его при взлете (сильный ветер был), была пару раз «трясучка» и в воздухе, ближе к Брянску. При посадке, как мне показалось, на мгновенье его потянуло вправо. В остальном обычный полет» (Денис Соколов).

Кстати, 12 марта открыли продажи билетов по направлению «Брянск – Волгоград – Ростов-на-Дону» на июнь-октябрь. Регулярность рейсов – два раза в неделю.

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