Больше всего новых заболевших выявили в Брянске. Здесь за минувший день подтвердили 30 случая коронавируса.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 12 марта 2021 года. За минувшие сутки заболели 80 жителей региона, выздоровел 101 пациент. Зафиксировали одну новую смерть от ковида. В целом с начала пандемии у 33964 человек подтвердили коронавирус, вылечились 33157 жителей области, умерли 267 пациентов. За все время выполнили более 474 тысяч тестов на инфекцию.
Больше всего новых заболевших выявили в Брянске. Здесь за минувший день подтвердили 30 случаев коронавируса. В Брасовском районе ковидом заболели еще 7 жителей, в городе Фокино – 6. Всего опасную инфекцию за прошедший день обнаружили в 17 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 12 марта 2021 года:
— Брянск – 12649 (+30)
— Брянский район – 4180 (+4)
— Дятьковский район – 1428 (+4)
— Карачевский район – 1118 (+3)
— Клинцы – 961 (+1)
— Стародубский район – 910
— Трубчевский район – 848 (+2)
— Комаричский район – 832
— Новозыбков – 802 (+1)
— Жуковский район – 762 (+4)
— Выгоничский район – 745
— Навлинский район – 746 (+3)
— Брасовский район – 738 (+7)
— Климовский район – 628
— Унечский район – 621
— Фокино – 590 (+6)
— Мглинский район – 535 (+3)
— Почепский район – 506 (+2)
— Погарский район – 496 (+5)
— Сельцо – 478
— Дубровский район – 469
— Клинцовский район – 426
— Суземский район – 408
— Злынковский район – 386
— Клетнянский район – 345 (+1)
— Гордеевский район – 338
— Суражский район – 300
— Красногорский район – 245 (+3)
— Севский район – 227
— Жирятинский район – 113 (+1)
— Рогнединский район – 70
— Иногородние – 64.
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