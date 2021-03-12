Больше всего новых заболевших выявили в Брянске. Здесь за минувший день подтвердили 30 случая коронавируса. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 12 марта 2021 года. За минувшие сутки заболели 80 жителей региона, выздоровел 101 пациент. Зафиксировали одну новую смерть от ковида. В целом с начала пандемии у 33964 человек подтвердили коронавирус, вылечились 33157 жителей области, умерли 267 пациентов. За все время выполнили более 474 тысяч тестов на инфекцию.

Больше всего новых заболевших выявили в Брянске. Здесь за минувший день подтвердили 30 случаев коронавируса. В Брасовском районе ковидом заболели еще 7 жителей, в городе Фокино – 6. Всего опасную инфекцию за прошедший день обнаружили в 17 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 12 марта 2021 года:

— Брянск – 12649 (+30)

— Брянский район – 4180 (+4)

— Дятьковский район – 1428 (+4)

— Карачевский район – 1118 (+3)

— Клинцы – 961 (+1)

— Стародубский район – 910

— Трубчевский район – 848 (+2)

— Комаричский район – 832

— Новозыбков – 802 (+1)

— Жуковский район – 762 (+4)

— Выгоничский район – 745

— Навлинский район – 746 (+3)

— Брасовский район – 738 (+7)

— Климовский район – 628

— Унечский район – 621

— Фокино – 590 (+6)

— Мглинский район – 535 (+3)

— Почепский район – 506 (+2)

— Погарский район – 496 (+5)

— Сельцо – 478

— Дубровский район – 469

— Клинцовский район – 426

— Суземский район – 408

— Злынковский район – 386

— Клетнянский район – 345 (+1)

— Гордеевский район – 338

— Суражский район – 300

— Красногорский район – 245 (+3)

— Севский район – 227

— Жирятинский район – 113 (+1)

— Рогнединский район – 70

— Иногородние – 64.

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