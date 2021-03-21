Уровни близлежащих рек Десна и Снежка находятся в пределах пойменных значений. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

В Главном управлении МЧС России по Брянской области опровергли информацию о подтоплении садовых домов в СНТ "Прогресс" Фокинского района города Брянска.

- Уровни близлежащих рек Десна и Снежка находятся в пределах пойменных значений, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

В Главном управлении МЧС России по Брянской области опровергли информацию о подтоплении садовых домов в СНТ "Прогресс" Фокинского района города Брянска. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

Напомним, брянские СМИ распространили информацию о том, что здесь недавно затопило пять дачных участков.

Плюс к этому дачники садоводческого некоммерческого товарищества «Прогресс» пожаловались на разбитый проезд. Между Фокинским и Володарским районами Брянска ведут строительство дороги. Она протянется от гипермаркета «Metro» до железнодорожного вокзала. Местные дачники обвинили строителей в том, что их грузовики разбили дорогу в СНТ «Прогресс».

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