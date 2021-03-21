В Брянской области 22 марта обещают 6 градусов тепла

В Брянской области в понедельник, 22 марта, синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Брянской области в понедельник, 22 марта, синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем. Ожидают облачную погоду с прояснениями. Температура воздуха ночью опустится от минус 6 градусов до минус 1 градусов мороза. Днем столбик термометра покажет плюс 6 градусов.

Ветер подует в северо-западном направлении со скоростью 8-13 метров в секунду. На дорогах – гололедица, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

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