Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 21 марта 2021 года. За минувшие сутки заболели 89 жителей региона, выздоровели 87 пациентов. Смертельных случаев нет. В целом с начала пандемии у 34719 человек подтвердили коронавирус, вылечились 33953 жителя области, умерли 279 пациентов. За сутки выполнили 1597 тестов на инфекцию. Общее число исследований за все время превысило 487,2 тысяч.

В Брянске за минувший день подтвердили 33 новых случая коронавируса. В Брянском и Севском районах ковидом заболели еще по 8 человек. В Карачевском и Стародубском районах – по 7. В Унечском районе коронавирус подтвердили у 6 человек. Всего опасную инфекцию за прошедший день обнаружили в 16 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 21 марта 2021 года:

— Брянск – 12913 (+33)

— Брянский район – 4232 (+8)

— Дятьковский район – 1452 (+1)

— Карачевский район – 1142 (+7)

— Клинцы – 999 (+1)

— Стародубский район – 936 (+7)

— Трубчевский район – 886 (+4)

— Комаричский район – 835 (+2)

— Новозыбков – 834

— Жуковский район – 775 (+2)

— Выгоничский район – 758 (+1)

— Навлинский район – 759

— Брасовский район – 753 (+3)

— Климовский район – 629

— Унечский район – 637 (+6)

— Фокино – 601

— Мглинский район – 555 (+1)

— Почепский район – 526

— Погарский район – 522 (+4)

— Сельцо – 483

— Дубровский район – 474

— Клинцовский район – 442 (+2)

— Суземский район – 410

— Злынковский район – 390

— Клетнянский район – 362

— Гордеевский район – 342

— Суражский район – 309 (+1)

— Красногорский район – 252 (+1)

— Севский район – 245 (+8)

— Жирятинский район – 125

— Рогнединский район – 73

— Иногородние – 64.

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