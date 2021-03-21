Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 21 марта 2021 года. За минувшие сутки заболели 89 жителей региона, выздоровели 87 пациентов. Смертельных случаев нет. В целом с начала пандемии у 34719 человек подтвердили коронавирус, вылечились 33953 жителя области, умерли 279 пациентов. За сутки выполнили 1597 тестов на инфекцию. Общее число исследований за все время превысило 487,2 тысяч.
В Брянске за минувший день подтвердили 33 новых случая коронавируса. В Брянском и Севском районах ковидом заболели еще по 8 человек. В Карачевском и Стародубском районах – по 7. В Унечском районе коронавирус подтвердили у 6 человек. Всего опасную инфекцию за прошедший день обнаружили в 16 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 21 марта 2021 года:
— Брянск – 12913 (+33)
— Брянский район – 4232 (+8)
— Дятьковский район – 1452 (+1)
— Карачевский район – 1142 (+7)
— Клинцы – 999 (+1)
— Стародубский район – 936 (+7)
— Трубчевский район – 886 (+4)
— Комаричский район – 835 (+2)
— Новозыбков – 834
— Жуковский район – 775 (+2)
— Выгоничский район – 758 (+1)
— Навлинский район – 759
— Брасовский район – 753 (+3)
— Климовский район – 629
— Унечский район – 637 (+6)
— Фокино – 601
— Мглинский район – 555 (+1)
— Почепский район – 526
— Погарский район – 522 (+4)
— Сельцо – 483
— Дубровский район – 474
— Клинцовский район – 442 (+2)
— Суземский район – 410
— Злынковский район – 390
— Клетнянский район – 362
— Гордеевский район – 342
— Суражский район – 309 (+1)
— Красногорский район – 252 (+1)
— Севский район – 245 (+8)
— Жирятинский район – 125
— Рогнединский район – 73
— Иногородние – 64.
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