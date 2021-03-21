Брянские дачники СНТ «Прогресс» жалуются на разбитую дорогу

Брянские дачники садоводческого некоммерческого товарищества «Прогресс» пожаловались на разбитый проезд. Фото: телеканал "Городской".

Брянские дачники садоводческого некоммерческого товарищества «Прогресс» пожаловались на разбитый проезд. По дороге невозможно передвигаться. Люди уверены, что проезд разбили строители магистрали от «Metro», сообщает телеканал «Городской».

Между Фокинским и Володарским районами Брянска ведут строительство дороги. Она протянется от гипермаркета «Metro» до железнодорожного вокзала. Местные дачники обвинили строителей в том, что их грузовики разбили дорогу в СНТ «Прогресс».

Даже машины там вязнут в грязи, а пешком пройти и вовсе невозможно.

- Нет сил терпеть строительство новой дороги, жалуются люди. - . Так же и разбита вся дорога по Олега Кошевого.

Местные жители просят чиновников разобраться в проблеме.

Но на этом проблемы не заканчиваются. Недавно затопило пять дачных участков. Положение может спасти только строительство водоотвода.

- Не могут сделать водоотвод с поселка, с воинской части и от ГСК «Радуга», - возмущаются дачники. - Вся вода собирает на дачах. Топит и дорогу. Нет уже сил терпеть!

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