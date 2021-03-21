В Брянской области установили первый проекционный пешеходный переход

В Брянском районе в селе Толмачево установили первый проекционный пешеходный переход. Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянском районе в селе Толмачево установили первый проекционный пешеходный переход. Инновационное устройство оборудовали на одном из оживленных нерегулируемых пешеходных переходов, расположенном на автодороге регионального значения.

Новшество объекта заключается в том, что его оснастили специальными устройствами для проекции дорожной разметки «Зебра», дополнительной светодиодной индикацией красного цвета, которые включаются при срабатывании специальных датчиков, реагирующих на движение пешеходов.

- Рядом с пешеходным переходом расположены остановка общественного транспорта и торговые объекты, - сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области. - Это повышает активность пешеходов. И вместе с тем увеличивает риск возникновения аварийной ситуации связанной с наездом на пешехода.

Автоинспекторы надеются, что подобные инновационные устройства получат широкой применение на дорогах Брянской области. И это позволит значительно снизить число ДТП вязанных с наездом на пешеходов.

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