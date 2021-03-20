В Брянске осенью 2021 года планируют открыть Дворец Единоборств. Фото: "Городской".

В Брянске осенью 2021 года планируют открыть Дворец Единоборств. Сейчас в здании строящегося крупного спортобъекта приступили к отделке фасадов и внутренних помещений. В некоторых корпусах оборудуют гостиницу, бассейн, тренировочные залы. Главная арена вместит четыре тысячи зрителей. Это позволит ей стать крупнейшей концертной площадкой не только в области, но и среди соседних регионов.

Во Дворце Единоборств смогут тренироваться не только борцы, а также любители и профессионалы других видов спорта, сообщает «Городской».

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