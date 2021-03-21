Коронавирус в Брянской области, последние новости на 21 марта 2021 года

В Брянской области на час ночи 21 марта 2021 года коронавирус подтвердили у 34630 человек, вылечились 33866 жителей области, умерли 279 пациентов. Фото: Анна ЛЕВКИНА

В Брянской области на час ночи 21 марта 2021 года коронавирус подтвердили у 34630 человек, вылечились 33866 жителей области, умерли 279 пациентов.

За минувшие сутки заболели 81 житель региона, выздоровели 84 пациентов. Смертельных случаев от коорнавируса нет. За прошедший день выполнили 1946 тестов на инфекцию. Общее число исследований за все время превысило 485,6 тысяч.

В Брянске за минувший день подтвердили 31 новый случай коронавируса. В Клинцах ковидом заболели еще 8 человек, в Трубчевском районе и Новозыбкове – по 6. В Погарском районе коронавирус подтвердили у 5 человек. Всего опасную инфекцию за прошедший день обнаружили в 18 муниципалитетах Брянской области.

На днях, 19 марта, в регионе от коорнавируса скончался 23-летний парень. Его организм не справился с опасной инфекцией. Недавно констатировали смерть трех женщин в возрасте старше 60 лет.

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