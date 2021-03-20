В Брянске на вокзале футбольных фанатов из Самары встретил ОМОН

В Брянске в субботу, 20 марта, на вокзале болельщиков футбольной команды из Самары «Крылья Советов» встретил ОМОН. Фото: телеканал "Городской".

В Брянске в субботу, 20 марта, на вокзале болельщиков футбольной команды из Самары «Крылья Советов» встретил ОМОН. Прибывшие поездом из Москвы на матч с командой «Динамо» фанаты устроили в поезде дебош.

Они доставили своим поведение дискомфорт обычным пассажирам, сообщает телеканал «Городской». Стало известно, что к ним несколько раз подходили полицейские. Возможно, им пригрозили задержанием.

В связи с этим, ко всем желающим 20 марта пойти на футбол обратилась Росгвардия. Зрителей предупредили, что на стадион они пройдут только через рамки металлодетектора. А болельщикам запретили появляться на матче пьяными или под действием наркотиков. Им не дадут пронести режущие предметы, стеклянную тару, а также пиротехнические изделия.

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