Брянские росгвардейцы почтили память Героя России капитана Валерия Шкурного. Фото:пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области.

Брянские росгвардейцы почтили память Героя России капитана Валерия Шкурного. Памятное мероприятие прошло в кадетской школе, которое носит имя погибшего сотрудника СОБР.

Присутствующие вспомнили подвиг Валерия Шкурного, память Героя России почтили минутой молчания. К мемориальной доске возложили цветы, сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области.

Капитан милиции Валерий Шкурный погиб 19 марта 2000 года в Северо-Кавказском регионе. Указом Президента Российской Федерации от 4 июля 2000 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении служебного долга, капитану милиции Валерию Ивановичу Шкурному присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно

Его имя носят кадетский корпус в Брянске и детская юношеская спортивная школа в Клинцах.

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