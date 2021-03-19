Брянская незрячая певица Карина Жакова победила на «Кубке России»

Фото: vk,com, официальное сообщество "Roxy Light".

Незрячая брянская певица Карина Жукова победила в международном конкурсе-фестивале «Кубок России». Информация об этом появилась в сетевой группе досугового центра Фонда поддержки слепоглухих «Со- единение» 18 марта.

Девушке присудили звание лауреата первой степени в номинации «Эстрадный вокал». Ее возрастная категория - 26-40 лет. В конкурсе ученица Бениамина Мирзояна выступала с песней «Нас бьют, мы летаем».

Карина Жакова активно участвует в различных творческих конкурсах. В Брянске она известна как рок-певица и мастерица. Так, 16 марта в музее братьев Ткачевых открылась новая выставка девушки. В экспозицию вошли около 60 работ. Это композиции цветов из бисера и мелких бусин, яркие панно в технике бисероплетения.

Ослепла Карина еще в младенчестве. Когда малышке исполнилось шесть месяцев, медики диагностировали ей злокачественную опухоль глазного дна. Последовал полный курс химиотерапии. Жизнь девочке сохранили, а вот зрение нет.

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