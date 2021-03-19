Убийство на 22-го Съезда КПСС в Бежицком районе Брянска 17 марта 2021 года

Фото: vk.com, сообщество "Типичный Брянск".

«Комсомольская правда» собрала все подробности убийства на улице 22-го Съезда КПСС в Брянске, которое случилось 17 марта 2021 года.

Трагедия произошла в районе дома №116 около половины четвертого дня. На тротуаре пересеклись две женщины. Они не были знакомы. Услышав некие голоса в голове, одна из них набросилась с ножом на другую. Удары наносила в грудь и шею. От полученных повреждений 58-летняя потерпевшая скончалась на месте ЧП.

Осознав случившееся, убийца сама позвонила оперативникам – набрала экстренный вызов. Она сообщила, что зарезала женщину и указала адрес. Система-112 передала полученную информацию в дежурную часть. И уже в течение десяти минут на бежицкую улицу прибыли и полицейские, и следователи. Звонившая не оставила место происшествия – она дождалась стражей порядка и дала признательные показания. Причем предполагаемая преступница сразу заявила, что страдает шизофренией и состоит на психиатрическом учете. Уголовное дело завели по статье «Убийство».

Нападавшую задержали и поместили в изолятор временного содержания. В ближайшие дни ей должны избрать меру пресечения. Следователи будут ходатайствовать о заключении подозреваемой под стражу.

О личности женщины известно следующее. Ей 31 год. Проживала, как и потерпевшая, в Бежицком районе – в одном из домов по улице Молодой Гвардии. В последнее время нигде официально не работала.

Действительно ли задержанная состоит на психиатрическом учете – установит следствие. Для этого будет сделан соответствующий запрос. Полученный документ прикрепят к материалам уголовного дела. Также следователи выяснят, есть ли у женщины судимость и дети.

При допросе 31-летняя женщина вела себя странно. Отвечала несвязно и уклончиво, ее мысли путались, в разговоре перескакивала с тему на тему. Если подтвердится, что горожанка не здорова – суд применит к ней примирительные меры медицинского характера. Длительность лечения определят на основании заключения экспертов. Срок в каждом конкретном случае индивидуален: в зависимости от опасности больного для общества, необходимости определенного комплекса процедур. Если же заболевание у задержанной не выявят, то ей, в соответствии с законодательством, грозит до 15 лет колонии.

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