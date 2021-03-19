Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 19 марта 2021 года. За минувшие сутки заболели 83 жителя региона, выздоровели 106 пациентов. От ковида скончались еще три человека. В целом с начала пандемии у 34549 человек подтвердили коронавирус, вылечились 33782 жителя области, умерли 279 пациентов. За сутки выполнили 1712 тестов на инфекцию. Общее число исследований за все время превысило 483,6 тысяч.

В Брянске за минувший день подтвердили 16 новых случаев коронавируса. В Брянске ковидом заболели еще 45 человек, в Карачевском и Брасовском районах – по 7, в Дятьковском – 4. Всего опасную инфекцию за прошедший день обнаружили в 16 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 19 марта 2021 года:

— Брянск – 12849 (+45)

— Брянский район – 4221 (+3)

— Дятьковский район – 1451 (+4)

— Карачевский район – 1134 (+7)

— Клинцы – 990 (+1)

— Стародубский район – 928 (+1)

— Трубчевский район – 876 (+1)

— Комаричский район – 833 (+1)

— Новозыбков – 828

— Жуковский район – 773 (+3)

— Выгоничский район – 757 (+2)

— Навлинский район – 759 (+2)

— Брасовский район – 753 (+7)

— Климовский район – 629

— Унечский район – 629

— Фокино – 601

— Мглинский район – 552

— Почепский район – 522

— Погарский район – 513 (+2)

— Сельцо – 483

— Дубровский район – 474 (+2)

— Клинцовский район – 440

— Суземский район – 410

— Злынковский район – 390

— Клетнянский район – 358 (+1)

— Гордеевский район – 342

— Суражский район – 306 (+1)

— Красногорский район – 251

— Севский район – 236

— Жирятинский район – 125

— Рогнединский район – 72

— Иногородние – 64.

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