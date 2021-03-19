Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 19 марта 2021 года. За минувшие сутки заболели 83 жителя региона, выздоровели 106 пациентов. От ковида скончались еще три человека. В целом с начала пандемии у 34549 человек подтвердили коронавирус, вылечились 33782 жителя области, умерли 279 пациентов. За сутки выполнили 1712 тестов на инфекцию. Общее число исследований за все время превысило 483,6 тысяч.
В Брянске за минувший день подтвердили 16 новых случаев коронавируса. В Брянске ковидом заболели еще 45 человек, в Карачевском и Брасовском районах – по 7, в Дятьковском – 4. Всего опасную инфекцию за прошедший день обнаружили в 16 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 19 марта 2021 года:
— Брянск – 12849 (+45)
— Брянский район – 4221 (+3)
— Дятьковский район – 1451 (+4)
— Карачевский район – 1134 (+7)
— Клинцы – 990 (+1)
— Стародубский район – 928 (+1)
— Трубчевский район – 876 (+1)
— Комаричский район – 833 (+1)
— Новозыбков – 828
— Жуковский район – 773 (+3)
— Выгоничский район – 757 (+2)
— Навлинский район – 759 (+2)
— Брасовский район – 753 (+7)
— Климовский район – 629
— Унечский район – 629
— Фокино – 601
— Мглинский район – 552
— Почепский район – 522
— Погарский район – 513 (+2)
— Сельцо – 483
— Дубровский район – 474 (+2)
— Клинцовский район – 440
— Суземский район – 410
— Злынковский район – 390
— Клетнянский район – 358 (+1)
— Гордеевский район – 342
— Суражский район – 306 (+1)
— Красногорский район – 251
— Севский район – 236
— Жирятинский район – 125
— Рогнединский район – 72
— Иногородние – 64.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».