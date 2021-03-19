Коронавирус в Брянской области, последние новости на 18 марта 2021 года

Больше всего заболевших за последние сутки выявили в Брянске - 11. Фото: Анна ЛЕВКИНА

В Брянской области на час ночи 19 марта 2021 года новые случаи коронавируса выявили в 19 городах и районах. Больше всего заболевших выявили в Брянске. Здесь за минувший день подтвердили 11 случаев коронавируса. В Трубчевском районе ковидом заболели еще 10 человек, в Погарском – 8. В Брянском, Дятьковском и Навлинском районах выявили по 7 заболевших.

За сутки в регионе зафиксировали три новые смерти от коронавируса. Всех жертв инфекции на Брянщине теперь 276.

Прирост заболеваемости составил 86 случай или 0,25 процента. С болезнью справились еще 75 пациентов. Суммарное число заболевших достигло 34466, выздоровевших – 33676.

За 24 часа в брянских государственных лабораториях выполнили 1960 тестов на инфекцию. А общее число исследований немного не доходит до 482 тысяч.

Первая тройка городов, с наибольшим числом инфицированных выглядит следующим образом: Брянск, Брянский район, Дятьковский район. Всех заболевших там 12804, 4218 и 1447 соответственно.

За два месяца в Брянской области от ковида привились 58520 человек.

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