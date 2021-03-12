В Брянской области скоро запретят шуметь в квартирах

Жителям Брянска запретят шуметь у себя в квартирах. Фото: пресс-служба Брянской областной думы.

Жителям Брянска запретят шуметь у себя в квартирах. В пятницу, 12 марта, состоялось очередное заседание постоянного комитета областной Думы по законодательству и местному самоуправлению. Депутаты рассмотрели проект нового закона Брянской области «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Брянской области».

Согласно ему, соблюдать тишину необходимо по-прежнему с 22.00 до 7.00 в будни, с 22.00 до 9.00 в выходные и праздники, а также с 13.00 до 15.00 ежедневно.

В законопроекте дадут определение, понятию «зашумление», обозначат его способы и виды. Депутаты предложили наказывать тех, кто будет шуметь.

Также на заседании обсудили соблюдение прав и свобод человека и гражданина в Брянской области в 2020 году. В завершение приняли план работы комитета на апрель 2021 года. Всего на повестке дня рассмотрели 12 вопросов.

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