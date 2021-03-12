Брянский санитарный врач объяснила, почему отменили Масленицу

Фото: ГТРК "Брянск".

Главный брянский санитарный врач Людмила Трапезникова объяснила, почему в этом году отменили уличные гуляния на Масленицу. Она рассказала об этом на брифинге, который прошел 11 марта.

По сравнению с Масленицей "Лыжня России", которая прошла две недели назад, - организованные всероссийские соревнования, где соблюдали все рекомендации против коронавируса. А Масленица - стихийное массовое мероприятие, где трудно соблюдать меры безопасности.

- Если мы в этом году останемся без Масленицы, дома каждая хозяйка может напечь блинов и устроить праздник у себя дома, - передает слова Людмилы Трапезниковой ГТРК "Брянск". - Но очень бы не хотелось, чтобы у нас под угрозой были другие великие праздники: Пасха и Радоница.

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