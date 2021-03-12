В Брянске арестовали обвиняемую в мошенничестве адвоката

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Брянске обвиняемую в крупном мошенничестве адвоката и ее знакомую арестовали. Меру пресечения избрали в четверг, 11 марта, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Адвоката Адвокатской палаты Брянской области и ее знакомую задержали накануне 10 марта. Сейчас обеим предъявили обвинение в мошенничестве с лишением права гражданина на жилое помещение.

По версии следствия, адвокат с июля по декабрь 2018 года защищала подсудимого, которого также обвиняли в мошенничестве. Под предлогом подкупа сотрудников Брянского областного суда защитница попросила шесть миллионов рублей. По ее словам, взятка поможет получить условный срок вместо реального.

Подзащитного и его супругу уговорили заложить дом с последующим правом выкупа. Дом передали агентству недвижимости. Выручили за него девять миллионов рублей. Полтора досталось агентству в качестве компенсации, полтора вернули супругам, а шесть миллионов рублей забрала адвокат, считают правоохранители.

За преступление предусмотрено до десяти лет колонии.

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