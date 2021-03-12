Коронавирус в Брянской области, последние новости на 12 марта 2021 года

За минувшие сутки заболели 85 жителей региона, выздоровели 104 пациента. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянской области на час ночи 12 марта 2021 года у 33844 человек подтвердили коронавирус, вылечились 33056 жителей области, умерли 266 пациентов. За минувшие сутки заболели 85 жителей региона, выздоровели 104 пациента.

От ковида умерли еще три человека. Всего с начала пандемии опасная инфекция унесла жизни 266 жителей региона. За минувший день выполнили 1300 тестов на ковид. Всего тестирование провели больше 472 тысяч раз.

Больше всего новых заболевших выявили в Брянске. Здесь за минувший день подтвердили 32 случая коронавируса. В Брянском районе ковидом заболели еще 14 жителей, в Стародубском районе – 9.

Всего опасную инфекцию за прошедший день обнаружили в 16 муниципалитетах Брянщины. По состоянию на 10 марта от коронавируса в регионе привили 51779 человек. Прививочная кампания в Брянской области продолжается.

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