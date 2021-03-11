В Брянске нашли дефекты менее чем на 1 проценте отремонтированных за пять лет дорог

Больше всего дефектов зафиксировали на дорогах, сделанных в 2016 году. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске обследовали 188 отремонтированных в течение последних пяти лет дорог. Нарушения нашли на 6,9 тысячи квадратных метрах. Это 0,3 процента от общего числа. Всего подрядчики за пять лет капитально отремонтировали 2,3 миллиона квадратных метров городских магистралей.

Больше всего дефектов зафиксировали на дорогах, сделанных в 2016 году. Это 6,3 тысячи квадратных метров или 91 процент. В 2017 году нарушения обнаружили только на 364 квадратных метрах, а в 2020 – на 109 квадратных метрах дорог.

По условиям контракта в течение пяти лет отремонтированные дороги находятся на гарантии. И все дефекты должны быть устранены за счет подрядных организаций.

На сегодняшний день гарантийные обязательства несут 29 предприятий. Из них худший результат показали две фирмы - АО «Брянскавтодор» и ООО «СпектрБрянскСтрой». На отремонтированных ими дорогах выявили наибольшее количество изъянов: 6,4 квадратных метров из 6,9. На остальные 27 компании пришлось лишь 500 квадратных метров нарушений, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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