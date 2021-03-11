В Брянской области ожидают снегопад и гололедицу

В ближайшие сутки будет облачно с прояснениями. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Брянской области с 21.00 11 марта до 21.00 12 марта обещают снегопад и гололедицу. По данным гидрометцентра, в ближайшие сутки будет облачно с прояснениями.

Ночью – без существенных осадков. Днем – небольшой снег и метель. На дорогах – местами гололедица. Будет дуть юго-восточный ветер от 8 до 13 метров в секунду. Утром и днем возможны порывы от 15 до 19 метров в секунду.

Температура ночью опустится до минус 8-13 градусов по Цельсию, местами – до минус 18. Днем потеплеет от минус 5 до 0 градусов, рассказали в Управлении автомобильных дорог Брянской области.

Водителей просят соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим. Пешеходам необходимо иметь светоотражающие элементы на одежде и быть внимательными при переходе проезжей части.

При возникновении ЧС и внештатных ситуациях на региональных трассах звоните по телефонам экстренных служб 101, 112 и в диспетчерскую службу по телефону 8(4832)66-65-67.

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