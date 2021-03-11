Масленица 2021 в Брянске: куда сходить и что посмотреть?

Классической Масленицы в Брянской области в этом году не будет. Фото: Марина АНТОНОВА

Масленица в 2021 году в Брянской области из-за коронавируса пройдет без массовых уличных гуляний. Такое решение, даже несмотря на снижение заболеваемости, принял региональный Роспотребнадзор.

– К нам обращаются главы районов с просьбой о проведении массовых мероприятий на масленичной неделе и непосредственно на Масленицу, – прокомментировала главный санитарный врач по Брянской области Людмила Трапезникова. – Я считаю, что это преждевременно. Заболеваемость остается, и она сосредоточена именно в районах. Классической Масленицы проводить не стоит.

Губернатор Александр Богомаз отметил, что с масленичными гуляниями лучше повременить, чтобы не допустить роста заболевания. Это позволит позднее провести без ограничений такие знаковые массовые праздники, как Пасха и Радуница.

Прощеное воскресенье

Тем не менее, хоть и в урезанном режиме, но кое-какие праздничные акции состоятся.

14 марта на территории Брянского кафедрального собора отметят прощеное воскресенье, как день добра и примирения с ближним. В последний перед великим постом день состоятся конкурсы для взрослых и детей.

Для девочек проведут конкурс блинов. Его участницам нужно испечь главный символ праздника и принести его в собор. Чтобы масленичное блюдо смогли продегустировать все желающие, надо связаться с координатором. Победителя выберут тайным голосованием.

Для мальчиков пройдет конкурс скворечников. Для участия нужно заранее связаться с координатором проекта и прийти вовремя к собору. Желательно при себе иметь столярные инструменты. Победителя также выявят тайным голосованием с помощью зрительских симпатий. А готовые скворечники будут вешать на деревья 21 марта.

Для всех возрастов состоятся спортивные конкурсы. Праздник начнется 14 марта в 10.30. Его проводит молодежный отдел Брянской Епархии. Координаторы проектов: по блинам – 8-915-809-04-30, Ольга, по скворечникам – 8-905-176-13-86, Алексей.

Гуляния в усадьбе писателя

На масленичные гуляния приглашает мемориальный музей Алексея Толстого в селе Красный Рог. 13 марта Брянский государственный краеведческий музей организовал выездную экскурсию в усадьбу писателя на праздник «Ох, уж эта Масленица».

Желающих отправиться в Красный Рог ждут в субботу, 13 марта, в 10.30 в холле краеведческого музея (площадь Партизан, 6). Записаться на экскурсию и узнать подробности можно по телефонам: 74-54-37 и 8-953-272-85-81. Соблюдение масочного режима – обязательно. Возрастные ограничения для участников экскурсии – 16+.

Также на праздник в Красный Рог можно приехать самостоятельно. Гостей ждут интерактивная экскурсия по залам музея и мастер-класс «Солнце». Можно будет сфотографироваться в специально отведенных для этого фотозонах. При самостоятельном посещении праздника возрастные ограничения отсутствуют. Все подробности, включая стоимость участия, можно узнать по телефонам 8-953-296-91-98, 8 (48345) 5-57-43.

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