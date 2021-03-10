Брянский адвокат обманул подзащитного на 6 миллионов рублей

Подозреваемых задержали, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Фото: СУ СК РФ по Брянской области

В Брянской области расследуют уголовное дело на адвоката региональной Адвокатской палаты и ее знакомой. Женщин подозревают в мошенничестве с лишением права на жилье.

Предварительно установлено, что с июля по декабрь 2018 года адвокат убедила своего подзащитного и его супругу передать 6 миллионов рублей сотрудникам Брянского областного суда для того, чтобы виновному назначили условный срок. Так как у клиентов не было наличных денег, юрист вместе со своей знакомой убедила подзащитных заложить дом в Брянске с последующим правом выкупа.

В это же время жилье передали по договору купли-продажи брянскому агентству недвижимости за 9 миллионов рублей. Эти деньги разделили следующим образом: полтора миллиона передали подзащитному и его супруге, полтора миллиона рублей отошли агентству в качестве комиссионных. А шесть миллионов рублей адвокат забрала себе.

Впоследствии агентство недвижимости продало дом третьим лицам. Таким образом, потерпевший лишился жилья. Преступление выявили оперативники регионального УФСБ. Подозреваемых задержали, решается вопрос об избрании им меры пресечения. За совершенное преступление могут назначить до 10 лет лишения свободы, рассказали в пресс-службе СУ СК России по Брянской области.

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