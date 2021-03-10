Жители Брянска жалуются на скользкие тротуары и дворы

Фото: Елена Федотовская.

Жители Брянска жалуются на нечищеные тротуары. После обильных снегопадов и последующей оттепели пешеходные дорожки превратились в каток. Очищать лед или хотя бы посыпать его реагентом дорожные службы не спешат.

В редакцию «КП-Брянск» поступила жалоба от жителей улиц Гражданская и Урицкого. Еще неделю назад через интернет они обратились в городскую администрацию и в горсовет с просьбой навести порядок на тротуарах и во дворах своих домов. Но спустя семь дней ничего не изменилось: лед и ныне там.

– Улица Урицкого никогда не убирается: ни зимой, ни летом, – пишут горожане. – Единственный случай в ее истории – в январе этого года прошел уборочный трактор и сдвинул снег. Раньше и в дальнейшем никто здесь ничего не убирал. И это одна из центральных улиц города.

Фото: Елена Федотовская.

По словам горожан, ничуть не лучше обстоят дела и в их дворах. При сильных снегопадах на борьбу со стихией выходили сами жильцы домов по Урицкого и Гражданской. К уборке подключались и пожилые люди.

– Почему нет никакой заботы о людях? – спрашивают горожане. – Неужели чиновники и сотрудники администрации и горсовета ничего не видят?

К слову, улицы Гражданская и Урицкого – не единственные, где пешеходные тропы больше напоминают ледяной каток. Похожая обстановка сложилась на тротуарах и во дворах по улице Советской и Крахмалева. Поступают аналогичные жалобы и из других районов города.

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