Брянская прокуратура выявила серьезные нарушения в колледже искусств

При проверке обнаружили многочисленные нарушения требований санитарно-эпидемиологического и пожарного законодательств. Фото: Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

Региональная прокуратура провела проверку Брянского областного колледжа искусств. Напомним, около месяца назад по брянским СМИ прошла информация о непростой ситуации с размещением студентов художественного отделения. Учащихся лишили собственного здания и переселили в неприспособленные помещения.

Сообщения в средствах массовой информации проверила прокуратура. В результате надзорное ведомство обнаружило многочисленные нарушения требований санитарно-эпидемиологического и пожарного законодательств.

Установлено, что в учебном корпусе по улице Киевской, 20, где сейчас ютятся художники, нет даже горячей воды. Здание не соответствует требованиям пожарной безопасности и требует серьезного ремонта из-за высокой степени износа конструкций, отделки, инженерного оборудования. В нынешнем состоянии эксплуатация помещений угрожает жизни и здоровью учащихся и сотрудников учреждения.

Также выяснилось, что для новых сотрудников учреждения не проводили вводный инструктаж. С 2018 года не осуществляли специальную оценку условий труда. Выявили и другие нарушения.

Прокуратура Фокинского района возбудила на должностных лиц административные дела за нарушения санитарно-эпидемиологической и пожарной безопасности. Директору учреждения внесли представление. Устранение нарушений находятся на контроле прокуратуры, рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

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