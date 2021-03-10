«Ростелеком Экраны» расширили цифровую инфраструктуру международного аэропорта в Брянске

Фото: ПАО «Ростелеком».

«Ростелеком» установил две цифровые панели в зале ожидания аэровокзала в Брянске. Специалисты провайдера подключили к умным экранам медиаплееры для демонстрации контента, а также предоставили программное обеспечение для хранения и управления показами. Сервис «Ростелеком Экраны» дает возможность выстроить и централизованно управлять распределенной сетью рекламно-информационных панелей, позволяющих эффективно взаимодействовать с целевой аудиторией. Цифровое решение обеспечит демонстрацию расписания авиарейсов и трансляцию дополнительной справочной информации для посетителей аэропорта.

Фото: ПАО «Ростелеком».

Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях:

«“Ростелеком Экраны” прежде всего нужны аэропорту для оперативного информирования пассажиров и встречающих. На видеопанелях выводятся: информация о статусе рейсов, прогноз погоды, а также объявления и различные справочные данные. Сервис достаточно прост в эксплуатации и позволяет размещать контент на любом количестве экранов с помощью готовых шаблонов. Администрирование экранов сотрудники аэропорта производят через личный кабинет. Бонусом для заказчика услуги также может стать получение дополнительного дохода от трансляции рекламных роликов».

Фото: ПАО «Ростелеком».

Игорь Сороковой, генеральный директор ОАО «Международный аэропорт «Брянск»:

«В современных условиях любой компании важно учитывать тренды ИТ-рынка. Мы активно используем в рабочих процессах стандартные каналы коммуникаций, а теперь внедрили и умные цифровые панели от “Ростелекома”. Это прекрасная альтернатива традиционным стендам, позволяющая за считаные минуты внести изменения в транслируемый контент, обновив плейлист. Мы настроены на дальнейшее совершенствование телеком-инфраструктуры аэропорта для оптимизации сервисных процессов».

Система умных экранов от «Ростелекома» эффективно используется в разных сферах деятельности от государственных учреждений до крупных коммерческих компаний. Возможно подключение сервиса на существующем оборудовании заказчика, если оно отвечает необходимым требованиям. Программное обеспечение платформы позволяет удаленно управлять визуальным контентом на объединенных в сеть видеопанелях. В дополнение к базовому функционалу услуги доступно подключение модуля видеоаналитики, с помощью которого можно распознавать находящихся вблизи цифрового экрана людей, определять их половую принадлежность и возраст. Сочетание всех этих инструментов позволяет транслировать специально подобранный под аудиторию контент, оценивать его эффективность. Узнать подробнее об услуге и подать заявку на подключение можно на сайте «Ростелекома» и по бесплатному номеру 8 800 200 30 00.