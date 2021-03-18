В Брянске маршрутка врезалась в дом после ДТП с иномаркой

Фото: скриншот видео, опубликованного в сообществе "Подслушано Брянск".

В Брянске маршрутка №3 врезалась в частный дом после столкновения с иномаркой. Случай произошел на улице Чкалова в Фокинском районе вечером в четверг, 18 марта. О нем сообщили очевидцы в социальных сетях.

Автор проиллюстрировал пост в сетевом сообществе фотографиями. Видно, что дорогу не поделили два автомобиля: микроавтобус и легковушка. После столкновения «тройку» отбросило на частный дом и дерево.

Из комментариев следует, что автоавария случилась на нерегулируемом перекрестке - с улицей Игоря Кустова. Оба транспортных средства получили значительные механические повреждения. К примеру, у легкового автомобиля разбиты бампер и капот.

Вот что написала о месте аварии горожанка:

«В этом частном секторе вообще опасно ездить. Все обочины засажены кустами или огорожены жителями домов, покрышки на колодцах лежат. Люди идут или едут на великах прямо по дороге. Многие из-за этого на встречку выезжают, особенно по Шолохова. А если большегруз на встречу, то вообще мрак» (Елена Иванова).

Добавим, на месте ДТП работало сразу несколько машин ДПС. Есть ли пострадавшие в происшествии – неизвестно. Пока официальна информация из Госавтоинспекции не поступала.

Кстати, днем ранее в Брянске зафиксировали 37 так называемых ДТП-«железок». Автоинспекторы пресекли 174 нарушения Правил дорожного движения, в том числе поймали одного пьяного автомобилиста. 37 протоколов составили на водителей маршруток, три – такси.

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