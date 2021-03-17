Иск певицы Айрэн к брянской мэрии продолжат рассматривать 29 апреля

Фото: кадр клипа на песню "Гимн Брянску".

Иск певицы Айрэн к управлению культуры Брянской городской администрации продолжат рассматривать в Арбитражном суде по региону 29 апреля. Судьи изучат имеющиеся доказательства и заслушают свидетелей. Об этом «Комсомольской правде» в Брянске» сообщил юрист-консул указанного подразделения мэрии Михаил Мамичев.

Третье по счету заседание состоялось 17 марта. Обе стороны изложили свои возражения, представили суду доказательства. Так, истец продемонстрировала видеозапись, которая якобы сделана 17 сентября 2019 года во время празднования Дня города в Брянске. На ней запечатлено, как некая исполнительница перепевает со сцены «Гимн Брянску». С этой композицией Айрэн в 2015-м выиграла музыкальный конкурс «Подари городу песню». Произведение впоследствии певица зарегистрировала в Российском авторском обществе (РАО).

Ответчик этот видеоматериал называет недопустимым.

- Запись непонятного качества, непонятно кем сделанная, без даты и времени, не зарегистрированная у нотариуса, - заявляет юрист управления культуры. - Мы указали на это. Судья наши возражения принял к сведению, сейчас изучает все материалы.

Представитель горадминистрации, в свою очередь, приложил к материалам дела соглашение с РАО, согласно которому исполнительный орган власти имеет право исполнять произведения из обнародованного репертуара. И представил суду уведомление об уплате отчислений за 2019 год.

- Также на заседании состоялись небольшие прения сторон, - продолжает собеседник. - Госпожа Гудимова ничего нового не сказала. Ее требования остались прежними. Поведение Айрэн мы не понимаем! Она видела бумагу с нашими отчислениями в РАО. Ее направляли по почте заказным письмом. Лично я называю это черным пиаром!

29 апреля в суде допросят свидетелей. Так, показания даст артистка Брянской областной филармонии Елена Марусова. Предположительно, именно она «незаконно» исполнила «Гимн Брянску» в сентябре 2019-го.

Кстати, сама Айрэн признает, что горадминистрации действительно платит какие-то отчисления за песни РАО. Однако в этом списке нет ее композиции.

- Сейчас появилось очень много возмущенных лиц, - жалуется девушка. - Администрацию защищают со всех сторон! Мол, кто посмел управление культуры обвинить?! Ведь они всегда правы! И на них нельзя подавать в суд, это же власть! У всех ответ только один: захотела денег или пиара! Никто истинных причин и мотивов не знает. Могу признаться, в чем дело. Моя цель - это дело принципа!

Напомним, спор связан с тем, что управление культуры Брянской городской администрации якобы не сделало отчислений в РАО за использование «Гимна Брянску» на городском празднике в 2019 году. Также истец указала на недопустимость использования ее композиции без согласования с исполнителем и автором.

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