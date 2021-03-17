Президент наградил брянского актера Юрия Киселева медалью

Фото: Брянский драматический театр.

Высокой награды удостоился артист Брянского драматического театра Юрий Киселев. Ему указом президента РФ присудили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, сообщают в областном департаменте культуры.

Документ Владимир Путин подписал 15 марта.

Уточнено, что брянца поощрили за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

С получением высокой государственной награды Юрия Викторовича уже поздравил губернатор. Деятелю культуры тот пожал «здоровья, счастья, новых ярких ролей и профессиональных достижений на благо Брянской области и России», уточняет пресс-служба облправительства.

Кстати, в мае 2019-го Юрий Киселев принимал участие в Каннском фестивале. Тогда в конкурсную программу включили фильм режиссера Ларисы Садиловой «Однажды в Трубчевске», где сыграл брянский актер.

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