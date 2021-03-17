В брянском Дятькове простились с молодым офицером

Жители брянского Дятькова простились с молодым офицером. Фото: "Пламя труда".

Жители брянского Дятькова простились с молодым офицером. В последний путь 23-летнего Николая Кирюшина проводили во вторник, 16 марта. Прощание прошло в здании городского Дома культуры.

Парень в течение шести месяцев исполнял воинский долг в Сирийской Арабской Республике. После ротации контингента вернулся на Родину. И уже в мирное время по трагической случайности погиб во время учений, сообщает издание «Пламя труда».

Николай с детства мечтал служить в войсках ВДВ. Закончив Дятьковскую среднюю школу №3, он с успехом прошел конкурс для поступления в военное училище, и был принят на учебу в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Курсанта Николая Кирюшина отличали дисциплина, высокий уровень физической и боевой подготовки.

После окончания училища, в звании лейтенанта он поступил служить в Вооруженные Силы Российской Федерации. Службу проходил в известной Псковской дивизии ВДВ.

Молодой, красивый, ответственный, целеустремленный офицер – во всем был примером для солдат.

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