Коронавирус в Брянской области, последние новости на 17 марта 2021 года

В Брянской области на час ночи 17 марта 2021 года новые случаи коронавируса выявили в 16 городах и районах. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянской области на час ночи 17 марта 2021 года новые случаи коронавируса выявили в 16 городах и районах. Больше всего новых заболевших выявили в Брянске. Здесь за минувший день подтвердили 35 случаев коронавируса. В Выгоничском районе ковидом заболели еще 9 человек, в Клинцах – 6. В Стародубском, Трубчевском, Погарском и Жирятинском районах диагностировали по 5 новых случаев заболевания.

За минувшие сутки в области ковидом заболели 86 жителей, выздоровели 89 пациентов. От коронавирусаскончался еще один человек. В целом с начала пандемии у 34299 человек подтвердили опасную инфекцию, вылечились 33513 жителей области, умерли 269 пациентов. За сутки выполнили 300 тестов на инфекцию. Общее число исследований за все время превысило 478 тысяч.

Первая тройка городов, с наибольшим числом инфицированных выглядит так: Брянск, Брянский район, Дятьковский район. Всех заболевших там 12758, 4206 и 1438 соответственно.

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