В брянском Почепе обманутым медикам дадут право приватизировать жилье

В Брянской области почепским врачам, вышедшим на пенсию, и в связи с этим рисковавшим оказаться улице, дадут право приватизировать служебные квартиры. Фото: "Городской".

В Брянской области почепским врачам, вышедшим на пенсию, и в связи с этим рисковавшим оказаться улице, дадут право приватизировать служебные квартиры. Об этом сообщил телеканал «Городской». Возможно, на это понадобиться три-четыре месяца.

Напомним, что 10 лет назад врачи приехали на работу в Почеп. Их пригласили сюда, обнадежив обещанием, что они смогут приватизировать служебные квартиры.

Администрация города даже подписала постановление, согласно которому, медики получат право на приватизацию занимаемых ими квартир, но по прошествии 10 лет отработанного срока. Через время многоквартирный дом перешел в муниципальную собственность администрации Почепского района. А жильцам заявили, что законом не предусмотрена приватизация служебного жилья. Таким образом, врачи-пенсионеры могли оказаться без крыши над головой. От них даже потребовали освободить жилье в трехдневный срок.

Обманутые медицинские работники обратились с иском в суд и наняли адвоката. Скандальная история получила громкий резонанс на региональном и федеральном уровнях. Так, «Российская газета» опубликовала комментарий первого заместителя главы администрации Почепского муниципального района Александра Зеленова. Он сообщил, что совместно с коллегами ищет выход из создавшейся проблемы, поскольку конкретного понятия по этому поводу в рамках федерального законодательства нет.

- Мы ни от кого не отказываемся, никого не выгоняем на улицу, - сказал чиновник. - В федеральном законодательстве нет четкого понимания, как выходить из такой ситуации. Конечно, люди, проработавшие в больнице 10 лет, имеют право на жилье. Это бесчеловечно - не дать им спокойно встретить старость. Мы сейчас готовим нормативно-правовую базу, которая позволит медикам воспользоваться правом на приватизацию жилья. На это уйдет месяца три - четыре.

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